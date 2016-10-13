Felix_Chesnokov

Феликс Felix_Chesnokov

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Верстка сайтов

Skype: biskkvit

Выполняю такие работы:

Кроссбраузерная, валидная верстка ( HTML5, CSS3, использование Bootstrap);  Javascript ( jQuery )

Работа с Wordpress

Оплата:

Карта ПриватБанка (гривны)

Webmoney (WMU, WMZ) 

Отзывы заказчиков

v-max56
Максим 
33 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Доверстать сайт
Феликс быстро справился с поставленной задачей, задавал минимум вопросов, всегда на связи. Побольше бы таких. Надеюсь и дальше буду с ним сотрудничать! Рекомендую как исполнителя
рекомендую
Ответный отзыв
allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Доработать текущую верстку для одной страницы
Работа сделана на отлично
Хороший заказчик, связь в скайпе постоянная, оплата своевременная. Рекомендую
Ответный отзыв
guest_1475876028125
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
9 баллов
9 лет назад
Верстка с применением js, bootstrap
BootstrapCSSHTMLJavaScript
Всем доволен, сделано вовремя и качественно. Тонкие моменты все обсуждали, ляпов небыло.
Рекомендую
Ответный отзыв