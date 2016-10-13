Felix_Chesnokov

Верстка сайтов
Skype: biskkvit
Выполняю такие работы:
Кроссбраузерная, валидная верстка ( HTML5, CSS3, использование Bootstrap); Javascript ( jQuery )
Работа с Wordpress
Оплата:
Карта ПриватБанка (гривны)
Webmoney (WMU, WMZ)
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
8 лет назад
Феликс быстро справился с поставленной задачей, задавал минимум вопросов, всегда на связи. Побольше бы таких. Надеюсь и дальше буду с ним сотрудничать! Рекомендую как исполнителя
Ответный отзыв
рекомендую
$20
10 баллов
9 лет назад
Работа сделана на отлично
Ответный отзыв
Хороший заказчик, связь в скайпе постоянная, оплата своевременная. Рекомендую
$30
9 баллов
9 лет назад
BootstrapCSSHTMLJavaScript
Всем доволен, сделано вовремя и качественно. Тонкие моменты все обсуждали, ляпов небыло.
Ответный отзыв
Рекомендую