Требуется разработать парсер для сбора данных о продукции с нескольких сайтов-доноров. Парсер должен извлекать информацию и сохранять ее в формате XLS, включая ссылки на фотографии товаров. Ожидается продуманный подход к реализации задачи и возможность дальнейшего использования парсера.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо разработать парсер для нескольких сайтов доноров с целью извлечения товаров для системы Opencart. Парсеры должны охватывать все категории товаров. Требуется оценить возможность создания XLS-таблицы с товарами и фотографиями, а также пример парсера, интегрированного в CMS.Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен специалист по Битриксу. В данный момент нужны следующие работы по сайту: 1. Настройка почтовых уведомлений. 2. Настройка и корректировка модуля изменения цен. 3. На сайте пропали корректные цены. Надо разобраться ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно интегрировать смс рассылку для сайта на движке Bitrix Уже заключен договор в мегафон. Сейчас надо через какой либо модуль или самостоятельно настроить: 1. После формирование заказа приход смс о статусе ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $100
Сделать парсинг сайта согласно ТЗ https://www.evernote.com/shard/s374/sh/7e932177-7bcf-a9ce-4b64-f9651151f0f1/2aae9b3ad6209fd7c61407d86856b1a6 Парсинг должен распространяться в первую очередь на сайт: https://santehnika-online.ru . Так же, настроить возможность парсинга с сайта https://www.santehtop.ru/ согласно ТЗ https://www.evernote.com/shard/s374/client/snv?noteGuid=1295550e-c833-58b6-0d66-b006b7f4745d&noteKey=b3de139b3aaced0063f6a06aa18e0d0d%C2%A0&sn=https%3A%2F%2Fwww.evernote.com%2Fshard%2Fs374%2Fsh%2F1295550e-c833-58b6-0d66-b006b7f4745d%2Fb3de139b3aaced0063f6a06aa18e0d0d%C2%A0&title=%25D0%25A2%25D0%2597%2B%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2B%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25B0 . Результат: Для проверки ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно написать парсинг по ТЗ: https://www.evernote.com/shard/s374/sh/1295550e-c833-58b6-0d66-b006b7f4745d/b3de139b3aaced0063f6a06aa18e0d0d Нужна цена и срокиВеб-программирование11 заявокЗакрыт4 года назад
Подробная задача: https://www.evernote.com/shard/s208/sh/cdef749f-d1ae-7b70-93de-75ec1d1a2051/a2ecaec948c03b28c539870074a4066b Нужна цена и время. В дальнейшем будут также проекты по данному сайту.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день! Нужно SMM продвижение аккаунта ювелирной продукции в инстаграмме. Аккаунт почти с нуля. От вас: сколько можете гарантировать прирост уникальный посетителей в месяц и цену за услуги. Контент будем предоставлять.Социальные сети (SMM и SMO)23 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно сделать парсер всех позиций с сайта https://santehnika-online.ru/ на сайт с CMS Битрикс. Нужны примерные сроки и цена.Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад