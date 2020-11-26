Feyur470

Юрий Feyur470

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Написанте парсера

    Требуется разработать парсер для сбора данных о продукции с нескольких сайтов-доноров. Парсер должен извлекать информацию и сохранять ее в формате XLS, включая ссылки на фотографии товаров. Ожидается продуманный подход к реализации задачи и возможность дальнейшего использования парсера.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Написать парсер

    Необходимо разработать парсер для нескольких сайтов доноров с целью извлечения товаров для системы Opencart. Парсеры должны охватывать все категории товаров. Требуется оценить возможность создания XLS-таблицы с товарами и фотографиями, а также пример парсера, интегрированного в CMS.

    Opencart
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Работы по сайту на Битриксе

    Нужен специалист по Битриксу.  В данный момент нужны следующие работы по сайту: 1. Настройка почтовых уведомлений.  2. Настройка и корректировка модуля изменения цен.  3. На сайте пропали корректные цены. Надо разобраться ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Интегарция смс рассылки для сайта

    Нужно интегрировать смс рассылку для сайта на движке Bitrix Уже заключен договор в мегафон.  Сейчас надо через какой либо модуль или самостоятельно настроить: 1. После формирование заказа приход смс о статусе ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Реализация парсера

    $100

    Сделать парсинг сайта согласно ТЗ https://www.evernote.com/shard/s374/sh/7e932177-7bcf-a9ce-4b64-f9651151f0f1/2aae9b3ad6209fd7c61407d86856b1a6   Парсинг должен распространяться в первую очередь на сайт: https://santehnika-online.ru .  Так же, настроить возможность парсинга с сайта  https://www.santehtop.ru/  согласно ТЗ https://www.evernote.com/shard/s374/client/snv?noteGuid=1295550e-c833-58b6-0d66-b006b7f4745d&amp;noteKey=b3de139b3aaced0063f6a06aa18e0d0d%C2%A0&amp;sn=https%3A%2F%2Fwww.evernote.com%2Fshard%2Fs374%2Fsh%2F1295550e-c833-58b6-0d66-b006b7f4745d%2Fb3de139b3aaced0063f6a06aa18e0d0d%C2%A0&amp;title=%25D0%25A2%25D0%2597%2B%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2B%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25B0 .  Результат: Для проверки ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • SMM продвижение инстаграмма

    Добрый день!  Нужно SMM продвижение аккаунта ювелирной продукции в инстаграмме.  Аккаунт почти с нуля.  От вас: сколько можете гарантировать прирост уникальный посетителей в месяц и цену за услуги.  Контент будем предоставлять.

    Социальные сети (SMM и SMO)23 заявки
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
онлайн
$150
10 баллов
4 года назад
Написанте парсера
Все хорошо. никаких проблем, отличный заказчик, рекомендую!
Спасибо, все было сделано на высшем уровне и очень качественно! Буду обращаться вновь :) Всем рекомендую данного исполнителя )
Ответный отзыв
Zemelea
Вадим 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Реализация парсера
Задача была поставлена четко, все расписано, поэтому в процессе работы даже не возникло вопросов. Интересная задача, оплата в срок! Спасибо за сотрудничество!
Все сделано четко в срок :) Понравилась оперативность и доброжелательность исполнителя. Буду работать еще.
Ответный отзыв
rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
4 года назад
Работа с поиском Opencart
Opencart
Спасибо за работу, рекомендую!
Сделано все быстро и качественно. Буду обращаться повторно. Отмечу вежливость и скорость исполнения.
Ответный отзыв