🧡 FionaWorkshop - Вкусный и полезный Веб дизайн | UI/UX | Лендинги | Интернет магазины |

李 FionaWorkshop - Вкусный и полезный Веб дизайн | UI/UX | Лендинги | Интернет магазины |

Добрый день! Меня зовут Анастасия, и я уже более 3 лет занимаюсь веб дизайном. Работала в агентствах а так же по рекомендациям от довольных заказчиков. На этой бирже я впервые, но мое портфолио докажет вам что я не новичок в своей сфере =)

Я люблю создавать легкие, современные интерфейсы, не чужда экспериментам.

Имею опыт работы с различными проектами - от сайтов-визиток до сложных многостраничных сайтов тур агентств.

Чем могу быть полезна:

- Создание сайтов, UI \ UX

- Web Баннеры

- Делаю авторские иконки и иллюстрации

- Помогаю решить вопрос с поиском других специалистов сферы веб разработки и помогу довести Ваш проект до совершенства!

👉Процесс работы

Я получаю от вас техническое задание и внимательно его изучаю. Если такового подробного нет - я отсылаю вам бриф на заполнение.

Составляю документ, в котором детально описаны этапы работы по Вашему проекту.

Согласовываю этапы работы с Вами. У каждого этапа будут прописаны свои временные рамки.

Подберем примеры визуального оформления и соберем в мудборд, это нужно чтобы была уверенность в том что мы верно друг друга поняли. Грамотно построенное взаимопонимание - основа плодотворной деятельности!

Параллельно с этим будет создаваться структурный UX каркас, прототип.

На каждом этапе можно внести правки. Каждый этап проходит согласование. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы не терять время на переделки того, что будет уже сложно изменить. Например что бы на финальном этапе не возникли вопросы: а все ли верно с прототипом сайта? Если вдруг возникает ситуация, что Вы решили что то кардинально переделать после согласования этапа - это обговаривается отдельно

Работаю по предоплате. Предоплата вноситься в начале каждого этапа

👉Расценки

8 $ в час

Сколько времени уйдет на создание сайта?

Количество часов я озвучиваю сразу, ознакомившись с подробным ТЗ. Если я выхожу за рамки оговоренного времени - это оговаривается отдельно. Дополнительное время учитывается только если от Вас поступают новые предложения, которые ранее не были зафиксированы в ТЗ, в остальных случаях цена остается прежней.

Лендинг - от 10 часов.

Интернет магазин - от 50 часов

Буду рада работать с Вами! =)