Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
6 лет назад
Выполненной работой доволен. Рекомендую!
$90
10 баллов
6 лет назад
Долго тянули с оформлением документов. Заказ не состоялся по нашей причине. Максим отзывчивый и приятный работник!
Ответный отзыв
Приятный в общении заказчик. К сожалению так и не получилось поработать вместе