Firebain

Максим Гайдидей Firebain

 
25 летРоссия/Самара
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Знания: PHP, JS, HTML, CSS, MySQL

CMS: WordPress

Фреймворки: Laravel, Symfony, Bootstrap, JQuery

PHPJavascriptWordPressLaravelMySQLHTMLCSSBootstrapjQuerySymfony
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
zacker2
Попов 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Написать систему, напоминающая Тикетную систему на веб-фреймворке.
Выполненной работой доволен. Рекомендую!
agornostaev
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$90
10 баллов
6 лет назад
Платформа для оформления заказов на памятники
Долго тянули с оформлением документов. Заказ не состоялся по нашей причине. Максим отзывчивый и приятный работник!
Приятный в общении заказчик. К сожалению так и не получилось поработать вместе
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