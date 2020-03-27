FjollTiger

Маргарита FjollTiger

 
23 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Иллюстратор

Привет! Я иллюстратор с опытом работы свыше двух лет, в основном работаю с иллюстрациями для книг, игр и новелл, но готова взяться за эскизы для татуировок, разработку концепта персонажа и создание стикерпаков для печати или соц. сетей. 

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$100
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Отзывы заказчиков
AiosS
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$100
10 баллов
4 года назад
Создание эскизов персонажей steampunk персонально
Прекрасный исполнитель, отличное соблюдение сроков, общение на высоте! Рекомендую
Очень понравилось вместе работать, четкое ТЗ, никаких проблем, оплата в срок. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
$20/час
от $20от 3 дней
#239
Переводы
нет отзывов
$10/час
от $10от 5 дней
#2016