Иллюстратор
Привет! Я иллюстратор с опытом работы свыше двух лет, в основном работаю с иллюстрациями для книг, игр и новелл, но готова взяться за эскизы для татуировок, разработку концепта персонажа и создание стикерпаков для печати или соц. сетей.
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$100
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Портфолио
- Иллюстрация и обложка для книги346 просмотров
- Полная иллюстрация с фоном306 просмотров
- Иллюстрация (портретная)254 просмотра
- Эскиз для тату364 просмотра
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
4 года назад
Прекрасный исполнитель, отличное соблюдение сроков, общение на высоте! Рекомендую
Ответный отзыв
Очень понравилось вместе работать, четкое ТЗ, никаких проблем, оплата в срок. Однозначно рекомендую!
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
$20/час
от $20от 3 дней
#239
Переводы
нет отзывов
$10/час
от $10от 5 дней
#2016