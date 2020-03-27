Иллюстратор

Привет! Я иллюстратор с опытом работы свыше двух лет, в основном работаю с иллюстрациями для книг, игр и новелл, но готова взяться за эскизы для татуировок, разработку концепта персонажа и создание стикерпаков для печати или соц. сетей.