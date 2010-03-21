Flash универсал

Рабочая среда: Adobe Flash CS3; Macromedia Flash 8; Microsoft Word; Adobe Photoshop

Стаж работы: 4 года

Предложения---ЗАЙМУСЬ баннерами логотипами, купонами, визитками и т.д... Ну и ост связанное с флешем или другими графич редакторами..

Коментарии: Немного соображаю в ХТМЛ