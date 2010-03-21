Flash универсал
Рабочая среда: Adobe Flash CS3; Macromedia Flash 8; Microsoft Word; Adobe Photoshop
Стаж работы: 4 года
Предложения---ЗАЙМУСЬ баннерами логотипами, купонами, визитками и т.д... Ну и ост связанное с флешем или другими графич редакторами..
Коментарии: Немного соображаю в ХТМЛ
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Портфолио
- МОЙ Мульт-герой179 просмотров
- ЛОГОТИП вариант 2140 просмотров
- ЛОГОТИП для БАНКА154 просмотра
- Еще один171 просмотр
- Баннер вроде как161 просмотр
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