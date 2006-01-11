Fmobile

Гость Fmobile

 
43 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется художник оформитель игр

    $200

    Требуется художник оформитель игр. Создание рекламных материалов для игры: Титульной картинки, баннеров, рекламных макетов. требования: -креативность -профессиональное владение фотошоп -примеры работ Работа по фрилансу. предложения на: [email protected]

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется 3D моделлер для создания низкополигональных ландшафтов для игры

    $250

    Требуется 3D моделлер для создания ландшафтов к игре на тему автомобильных гонок. Требования: - профессиональное владение графическим пакетом 3D MAX - постоянный доступ в интернет, для обсуждения работы - наличие портфолио - опыт в рисовании ландшафтов, уровней. Работа фрилансом. Все ...

    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Требуется художник оформитель игр

    $250

    Требуется художник оформитель игр. Создание рекламных материалов для игры: Титульной картинки, баннеров, рекламных макетов. требования: -креативность -профессиональное владение фотошоп -примеры работ Работа по фрилансу. предложения на: [email protected]

    3D-графика13 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Требуется программист j2me фриланс!

    $1000

    В компанию Fmobile требуется программист для разработки игровых приложений на j2me для мобильных телефонов. Работа фрилансом. Тербования: - опыт в разработке игровых приложений (примеры работ, ссылки) - работа по срокам - ответственность Оплата договорная для каждого проекта. Все предложения на указанный ...

    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    18 лет назад