Требуется художник оформитель игр. Создание рекламных материалов для игры: Титульной картинки, баннеров, рекламных макетов. требования: -креативность -профессиональное владение фотошоп -примеры работ Работа по фрилансу. предложения на: [email protected]
- $2003D-графика8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется 3D моделлер для создания ландшафтов к игре на тему автомобильных гонок. Требования: - профессиональное владение графическим пакетом 3D MAX - постоянный доступ в интернет, для обсуждения работы - наличие портфолио - опыт в рисовании ландшафтов, уровней. Работа фрилансом. Все ...3D-графика9 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Требуется художник оформитель игр. Создание рекламных материалов для игры: Титульной картинки, баннеров, рекламных макетов. требования: -креативность -профессиональное владение фотошоп -примеры работ Работа по фрилансу. предложения на: [email protected]3D-графика13 заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
В компанию Fmobile требуется программист для разработки игровых приложений на j2me для мобильных телефонов. Работа фрилансом. Тербования: - опыт в разработке игровых приложений (примеры работ, ссылки) - работа по срокам - ответственность Оплата договорная для каждого проекта. Все предложения на указанный ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт18 лет назад