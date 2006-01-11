В компанию Fmobile требуется программист для разработки игровых приложений на j2me для мобильных телефонов. Работа фрилансом. Тербования: - опыт в разработке игровых приложений (примеры работ, ссылки) - работа по срокам - ответственность Оплата договорная для каждого проекта. Все предложения на указанный ...