Раскрутка интернет магазина . отдельный вариант раскрутка телеграм группы Интернет магазин сигарет , оптовая продажа сигареты
Увеличу прибыль в онлайне с помощью цифрового маркетинга (digital marketing).
- Анализирую бизнсс модель, прописываю маркетинговую стратегию и выстраиваю воронки продаж.
- Контент маркетинг Facebook & Insagram
- Создаю прибыльные рекламные компании. Таргетированная и контекстная рекламма. Ремаркетинг.
- Увеличение показателей ROAS, ROMI (ROI).
- Ежемесячная сатистика и аналитика, оптимизация бюджета.
- Разрабатка офферов и акций.
- Графический дизайн,
- Увеличение узнаваемости бренда, доверие к продукты.
- Налажу эффективну систему продаж в онлайне. От знакомства с продуктом до продаж
- Возможны консультации для интернет-магазинов по разработке, оптимизации и выходу на чистую прибыль.
- Качество работ гарантирую.
Тех. база:
php, java, mysql, javascript, apache, nginx, linux, yii-framework e.t.c. Парсеры, граберы, автоматизация обработки
информации, системы управления контентом, администрирование серверов.
- $30Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $20
Изменение меню интернет магазина . Подробнее в личкуИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен2 года назад
- $700
создание приложения по типу UklonМобильные приложения4 заявкиЗакрыт2 года назад