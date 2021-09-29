Php, seo

Увеличу прибыль в онлайне с помощью цифрового маркетинга (digital marketing).

- Анализирую бизнсс модель, прописываю маркетинговую стратегию и выстраиваю воронки продаж.

- Контент маркетинг Facebook & Insagram

- Создаю прибыльные рекламные компании. Таргетированная и контекстная рекламма. Ремаркетинг.

- Увеличение показателей ROAS, ROMI (ROI).

- Ежемесячная сатистика и аналитика, оптимизация бюджета.

- Разрабатка офферов и акций.

- Графический дизайн,

- Увеличение узнаваемости бренда, доверие к продукты.

- Налажу эффективну систему продаж в онлайне. От знакомства с продуктом до продаж

- Возможны консультации для интернет-магазинов по разработке, оптимизации и выходу на чистую прибыль.

- Качество работ гарантирую.

Тех. база:

php, java, mysql, javascript, apache, nginx, linux, yii-framework e.t.c. Парсеры, граберы, автоматизация обработки

информации, системы управления контентом, администрирование серверов.