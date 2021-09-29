Foma_v

Виктория Foma_v

 
32 годаУкраина/Одесса
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Php, seo

Увеличу прибыль в онлайне с помощью цифрового маркетинга (digital marketing).

- Анализирую бизнсс модель, прописываю маркетинговую стратегию и выстраиваю воронки продаж.

- Контент маркетинг Facebook & Insagram

- Создаю прибыльные рекламные компании. Таргетированная и контекстная рекламма. Ремаркетинг.

- Увеличение показателей ROAS, ROMI (ROI).

- Ежемесячная сатистика и аналитика, оптимизация бюджета.

- Разрабатка офферов и акций.

- Графический дизайн,

- Увеличение узнаваемости бренда, доверие к продукты.

- Налажу эффективну систему продаж в онлайне. От знакомства с продуктом до продаж

- Возможны консультации для интернет-магазинов по разработке, оптимизации и выходу на чистую прибыль.

- Качество работ гарантирую.

Тех. база:

php, java, mysql, javascript, apache, nginx, linux, yii-framework e.t.c. Парсеры, граберы, автоматизация обработки

информации, системы управления контентом, администрирование серверов.

PHPJavascriptMySQLLinuxNginxApacheJavaYii
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
OdessaBoy
Саша 
37 летУкраина
2 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$20
10 баллов
2 года назад
Изменение Wordpress
Очень положительный заказчик!!! Объективно воспринимает работу специалиста и немаловажно ,проявляет терпение .Всегда рад такому сотрудничеству👍👍👍
Отличный исполнитель ! Легкая коммуникация .. быстрое исполнение.Понимание с полу слова .Рекомендую 👍👍👍
Ответный отзыв