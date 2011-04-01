Food-Products

Необходимо доработать следующие: -дизайн сайта -прикрутит доску объявлений с регистрацией, далее размещение объявлении будет платным, через sms или платежный терминал и т.д.
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
14 лет назад
Необходимо доработать следующие: -дизайн сайта -прикрутит доску объявлений с регистрацией, далее размещение объявлении будет платным, через sms или платежный терминал и т.д.
Кто, создаст закрытую страницу на сайте, для пользования ограниченным кругом лиц, типа таблицы формате Excel 2003?