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Антон Торопов
Four
Four
NaN лет
Россия
/
Москва
17 лет на
фриланс
-бирже
Был
17 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Павел Романов
1mbn
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$200
0 баллов
17 лет назад
Простенькая wap игра
Работа не сделана. Постоянные отговорки. То электричество в офисе не было, то командировка. В итоге обещанная неделя вылилась в 3 и никаких результатов.
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Отзывы заказчиков
1
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