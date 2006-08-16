Four

Антон Торопов Four

 
NaN летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
1mbn
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$200
0 баллов
17 лет назад
Простенькая wap игра
Работа не сделана. Постоянные отговорки. То электричество в офисе не было, то командировка. В итоге обещанная неделя вылилась в 3 и никаких результатов.