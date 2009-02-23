Fractalque

Нарисовать всевозможные UML диаграммы к готовому проекту - 3D Shell и описать в текстовом виде для чего используется данная диаграмма. Стучаться в icq - 638331 для получения исходников и более детальной информации.
- Системное программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Разработать шаблоны поведения средствами UML и код программы на С++ для реализации недетерминированного конечного преобразователя ( представляет собой обычный распознователь ,конечный автомат ,который будет распозновать),с той разницей ,что значениями его функции переходов являются множества состояний ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Создать приложение (просмотрщик картинок в системе ),использующее 12 видов шаблонов(Pattern) ,а также выполнить соответсвующие к ним диаграммы UML.Укажите сроки и бюджет. Пример- http://www.codeproject.com/KB/architecture/applyingpatterns.aspx?bmkres=success Во вложении можно посмотреть примеры выполненных диаграмм и исполняемый ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад