Приложение с 12-ю видами шаблонов(Pattern)

Системное программированиеЗакрыт2 заявки210 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать приложение (просмотрщик картинок в системе ),использующее 12 видов шаблонов(Pattern) ,а также выполнить соответсвующие к ним диаграммы UML.Укажите сроки и бюджет.

Пример- http://www.codeproject.com/KB/architecture/applyingpatterns.aspx?bmkres=success

Во вложении можно посмотреть примеры выполненных диаграмм и исполняемый файл приложения.

Стучаться в icq : 638331

15 лет назад
Fractalque
36 летКолумбия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад