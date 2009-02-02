Работа с WinSock и WinApi (VC C++, maybe ASM)

Нужно дописать приложение готовое на 85% основная суть это работа с поисковыми системами и с браузерами.

Задача разобраться в чужом коде, довести все до идеального состояния.

Реализация на языке c++ может ASM, админская часть на PHP + MySQL

Только серьезные люди знающие хорошо виндоус.