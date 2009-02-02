Работа с WinSock и WinApi (VC C++, maybe ASM)

$400
Системное программированиеЗакрыт12 заявок287 просмотров
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Нужно дописать приложение готовое на 85% основная суть это работа с поисковыми системами и с браузерами.

Задача разобраться в чужом коде, довести все до идеального состояния.

Реализация на языке c++ может ASM, админская часть на PHP + MySQL

Только серьезные люди знающие хорошо виндоус.

15 лет назад
dansweb
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад