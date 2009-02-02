Нужен браузер на основе движка mozilla. Аналог - Flock. + удобный toolbar.
Работа с WinSock и WinApi (VC C++, maybe ASM)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно дописать приложение готовое на 85% основная суть это работа с поисковыми системами и с браузерами.
Задача разобраться в чужом коде, довести все до идеального состояния.
Реализация на языке c++ может ASM, админская часть на PHP + MySQL
Только серьезные люди знающие хорошо виндоус.
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