Программа дистанционного управления компьютером

Системное программированиеЗакрыт6 заявок358 просмотров
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Разработка программного продукта, для дистанц. управления компьютером с помощью мобильного телефона / PDA / КПК и др..

минимум функционала, буквально несколько операций, т.е. например при нажатии на цифровые клавиши - происходят нужные действия на компьютере

Кратко опишите пожалуйста Ваши возможности, приблизительные сроки и примерную стоимость

15 лет назад
amixen
Артем 
47 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад