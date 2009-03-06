Чтение файлов из iPhone на Delphi

Системное программированиеЗавершен2 заявки346 просмотров
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Необходимо разработка библиотеку на Delphi, которая будет обращаться к телефону iPhone, присоединенному к ПК посредством штатного USB-кабеля (при наличии установленного iTunes верси 7.* или 8.*).

Программа должна работать по протоколу iTunes и вычитывать из телефона всю доступную (в зависимости от того, взломан телефон или нет) структуру файлов и сами файлы. Грубо говоря, программа должна уметь читать файлы подобно iPhoneBrowser.

Требования к библиотеке:

1. Библиотека должна быть предоставлена в исходных кодах, не использовать сторонних библиотек и компонентов.

2. Библиотека должна поддерживать обмен с iPhone версий прошивки 1.1.1 - 1.1.4, 2.0 - 2.2;

3. Должны быть реализованы функции коннекта к устройству, дисконнекта, чтения его общих данных, чтения содержимого корневого каталога, чтения содержимого указанного каталога, чтения параметров и содержимого указанного файла.

4. Все низкоуровневые функции открытия/закрытия USB-устройства, записи и чтения из устройства должны быть оформлены в виде callback'ов, чтобы можно было использовать собственные библиотеки и вызовы.

5. Должно быть предоставлено примитивное демо для проверки работоспособности кода.

Пишите сроки и стоимость.

Наличие аппарата и опыта работы с ним обязательно.

Спасибо.

Delphi
15 лет назад
oxygensoftware
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
DoctorrCrash
Василий 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$400
20 дней
Работа с Василием оставила только приятные впечатления. Нечасто встретишь настолько профессионального, разностороннего и при этом весьма адекватного программиста. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Хороший заказчик. Технически грамотный, задание формулирует чётко, все вопросы решает оперативно.