Почтовый прокси-ограничитель

Алгоритм - все коннекты на 25 порт, кроме localhost, заворачиваются на прокси демон через iptables (наша часть)

Прокси проверяет домен в поле from и если там нет домена, который привязан к серверу - не шлет почту

А если там указан реальный ящик - считает сколько писем ушло за час с домена и при превышении лимита тоже не шлет

Должен уметь читать список доменов из qmail, postfix, exim и sendmail

Пожалуйста сразу указывайте свой skype_id !