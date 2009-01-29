Решение задачи на С++

Системное программированиеЗавершен5 заявок373 просмотра
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На основе примера Ex1 (см. файл Ex1.zip) реализовать возможность сохранения объектов list_ set. Продумать возможность сохранения вложенных объектов set. Создать объект класса list_ set, добавить в список предварительно созданные объекты класса set. Выполнить запись, чтение и вывод содержимого объекта класса list_ set, используя соответствующие методы, наследуемые от класса save_ data. (см. файлы DataBase.jpg, Save.jpg)

ex1, database.jpg, save.jpg -- прилагаются в Си++.rar

Все это надо на компиляторе Code::Blocks 8.02.

Сколько по цене и по времени?

15 лет назад
Avil
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
aasm
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$30
2 дня
Отлично сделал. Все дешево и быстро. Обращусь еще.