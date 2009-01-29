Решение задачи на С++

Нужно создать и отладить распределенный алгоритм реального времени для сравнения слов. Описание вышлю тем, кто объяснит мне, почему именно он сможет решить такую задачу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На основе примера Ex1 (см. файл Ex1.zip) реализовать возможность сохранения объектов list_ set. Продумать возможность сохранения вложенных объектов set. Создать объект класса list_ set, добавить в список предварительно созданные объекты класса set. Выполнить запись, чтение и вывод содержимого объекта класса list_ set, используя соответствующие методы, наследуемые от класса save_ data. (см. файлы DataBase.jpg, Save.jpg)
ex1, database.jpg, save.jpg -- прилагаются в Си++.rar
Все это надо на компиляторе Code::Blocks 8.02.
Сколько по цене и по времени?
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