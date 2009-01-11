Создать и отладить алгоритм реального времени

$500
Системное программированиеЗакрыт6 заявок554 просмотра
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Нужно создать и отладить распределенный алгоритм реального времени для сравнения слов. Описание вышлю тем, кто объяснит мне, почему именно он сможет решить такую задачу.

15 лет назад
aesaes
63 годаСША
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад