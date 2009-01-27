Проект на VC++9

Нужно что-то типа минидрайвера виртуальной веб-камеры, передающей изображение рабочего стола (чтобы скайп принял ее за камеру для видео-трансляции).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны специалисты, имеющие опыт работы с VC++9
Пишите сюда или в асю icq411970485
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