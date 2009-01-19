Задача для ASM специалиста

Системное программированиеЗакрыт12 заявок454 просмотра
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Требуется ASM специалист для нетривиальной задачи. Для контакта оставляйте ICQ.

15 лет назад
eric
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
assorted
Эдуард 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$200
7 дней