Минидрайвер виртуальной камеры

$50
Системное программированиеЗакрытнет заявок103 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно что-то типа минидрайвера виртуальной веб-камеры, передающей изображение рабочего стола (чтобы скайп принял ее за камеру для видео-трансляции).

15 лет назад
Dmitry000
Dmitry Karamzin 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад