Создание браузера на основе mozilla

Требуется создать на любом языке программирования сервер для игрового портала для небольших многопользовательских Flash игр. Описание проекта вышлю на мэйл исполнителя.
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Нужен браузер на основе движка mozilla.
Аналог - Flock.
+ удобный toolbar.
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