Создание браузера на основе mozilla

$500
Системное программированиеЗакрыт5 заявок253 просмотра
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Нужен браузер на основе движка mozilla.

Аналог - Flock.

+ удобный toolbar.

15 лет назад
inpers
Сергей 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад