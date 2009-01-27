Updater для программы через ftp

Разработка программного продукта, для дистанц. управления компьютером с помощью мобильного телефона / PDA / КПК и др.. минимум функционала, буквально несколько операций, т.е. например при нажатии на цифровые клавиши - происходят нужные действия на компьютере Кратко опишите ...
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Нужно сделать программу, которая бы обновляла другое приложение через ftp сервер. Сравнивала текущую версию приложения на компьютере клиента с версией на фтп и при необходимости производила закачку новой версии с последующей заменой... Среда vc2005 C#
подробности: есть программа, назовем ее А.ехе, работает на компьютерах клиентов, периодически обновляю ее, при этом ездить уже надоело к ним пешком, я планирую выкладывать на фтп новую версию программки А, апдейтер должен сравнивать версии(тут много путей: файлик текстовый, рядом с А и запись в базе о новой версии) и по команде производить закачку и замену этого ехе.... ФТП сервер через пароль, пароль можно хранить в той же удаленной базе... мне главное нужен механизм замены приложения, копирования.... взаимодействие с фтп...
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