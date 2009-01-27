Updater для программы через ftp

Нужно сделать программу, которая бы обновляла другое приложение через ftp сервер. Сравнивала текущую версию приложения на компьютере клиента с версией на фтп и при необходимости производила закачку новой версии с последующей заменой... Среда vc2005 C#

подробности: есть программа, назовем ее А.ехе, работает на компьютерах клиентов, периодически обновляю ее, при этом ездить уже надоело к ним пешком, я планирую выкладывать на фтп новую версию программки А, апдейтер должен сравнивать версии(тут много путей: файлик текстовый, рядом с А и запись в базе о новой версии) и по команде производить закачку и замену этого ехе.... ФТП сервер через пароль, пароль можно хранить в той же удаленной базе... мне главное нужен механизм замены приложения, копирования.... взаимодействие с фтп...