Поработать с браузерами

Нужно дописать приложение готовое на 85% основная суть это работа с поисковыми системами и с браузерами. Задача разобраться в чужом коде, довести все до идеального состояния. Реализация на языке c++ может ASM, админская часть на PHP + ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
К примеру надо для эксплорера, оперы сделать чтоб при входе пользователя на один сайт открывался другой.
Кто делал подобное, оставьте заявки :)
Народ мне не надо хтмл страницу, нужны мозга чтоб встроить это в IE в его корень.
ифреймы, редиректы - это не то близко, надо на сколько знаю на C# писать
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