Поработать с браузерами

Системное программированиеЗакрыт12 заявок401 просмотр
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К примеру надо для эксплорера, оперы сделать чтоб при входе пользователя на один сайт открывался другой.

Кто делал подобное, оставьте заявки :)

Народ мне не надо хтмл страницу, нужны мозга чтоб встроить это в IE в его корень.

ифреймы, редиректы - это не то близко, надо на сколько знаю на C# писать

15 лет назад
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Россия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
44 отзыва(-2)