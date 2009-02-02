Поработать с браузерами

К примеру надо для эксплорера, оперы сделать чтоб при входе пользователя на один сайт открывался другой.

Кто делал подобное, оставьте заявки :)

Народ мне не надо хтмл страницу, нужны мозга чтоб встроить это в IE в его корень.

ифреймы, редиректы - это не то близко, надо на сколько знаю на C# писать