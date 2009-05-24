Нарисовать UML диаграммы

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Закрыт2 заявки190 просмотров

Нарисовать всевозможные UML диаграммы к готовому проекту - 3D Shell и описать в текстовом виде для чего используется данная диаграмма.

Стучаться в icq - 638331 для получения исходников и более детальной информации.

16 лет назад
Fractalque
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Был
13 лет назад

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