Требуется запрограммировать микроконтроллер AT89S8253, который в зависимости от поступающих на него кодов физических объектов должен выдавать по SPI интерфейсу несколько команд, управляющих записью и воспроизведением соответствующих речевых сообщений из заданных областей памяти цифровой микросхемы записи/воспроизведения ...
Определение внешних устройств
Необходимо написать подпрограммы определения внешних устройств, конкретно мышь, клавиатура и монитор. Проект должен быть в Delphi, функции определения устройств на любом языке, будь то ассемблер или ява, главное что бы был встроен в делфи.
Два варианта:
- Либо нажав по кнопке "Проверить" идет проверка о физическом наличие мышки, клавиатуры и монитора, если один из устройств на момент проверки отсутствует, то выдается сообщение.
- Либо при извлечение из разъема мышки (или клавы, или монитора) выдается сообщение, что устройство выключено. Аналогичным способом, что включено
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