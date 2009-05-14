Определение внешних устройств

Необходимо написать подпрограммы определения внешних устройств, конкретно мышь, клавиатура и монитор. Проект должен быть в Delphi, функции определения устройств на любом языке, будь то ассемблер или ява, главное что бы был встроен в делфи.

Два варианта:

- Либо нажав по кнопке "Проверить" идет проверка о физическом наличие мышки, клавиатуры и монитора, если один из устройств на момент проверки отсутствует, то выдается сообщение.

- Либо при извлечение из разъема мышки (или клавы, или монитора) выдается сообщение, что устройство выключено. Аналогичным способом, что включено

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