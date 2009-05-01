Требуется запрограммировать микроконтроллер AT89S8253, который в зависимости от поступающих на него кодов физических объектов должен выдавать по SPI интерфейсу несколько команд, управляющих записью и воспроизведением соответствующих речевых сообщений из заданных областей памяти цифровой микросхемы записи/воспроизведения ...
ПО для IP телефонии
ПО для IP телефонии
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