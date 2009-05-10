Изменение содержимого страницы в браузере.

Приветствую всех.

Задача следующая.

Есть исходник DLL с перехватом функции InternetReadFile из wininet.dll (Несколько строчек кода). Используется библиотека advApiHook.

Мне нужно доработать код, чтобы была возможность изменять содержимое передаваемых текстовых данных до того, как их получит браузер Internet Explorer. Тоесть удалить текстовые данные по шаблону, заменить текстовые данные по шаблону, вставить свои текстовые данные после определенного текста.

Поддерживаемые браузеры IE6, IE7, IE8

Если какие-то моменты не ясны, спрашивайте в личке.

Язык delphi

оплата по вебмани

Не спешу, поэтому предпочтение отдам тому, кто предложит лучшую цену и сроки.