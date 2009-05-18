Требуется запрограммировать микроконтроллер AT89S8253, который в зависимости от поступающих на него кодов физических объектов должен выдавать по SPI интерфейсу несколько команд, управляющих записью и воспроизведением соответствующих речевых сообщений из заданных областей памяти цифровой микросхемы записи/воспроизведения ...
Разработка антивируса без движка
Необходимо разработать продукт, который будет имитировать работу антивируса, например, Касперского. Должны быть все функции, кроме реального поиска антивирусов по базам, данный модуль будет подключен позже, в виде набора компонент. Одним словом получится антивирус полноценный только без движка - фейк антивирус.
Короткой ТЗ смогу предоставить по запросу. Расширенное ТЗ тоже имеется, будет предоставлено выбранному исполнителю.
Приветствуются разработчики с многолетним опытом разработки подобного рода программного обеспечения, которые пишут стандартизированный код, после которых не нужно отлавливать баги.
Присылайте сроки и цену, программистам- новичкам просьба не отписываться.
Так же указывайте технологию (программную среду) в которой готовы разрабатывать.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Системное программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требуется разработать драйвер аналогично используемому в программе Shadow User ( или аналогичной программе: Deep Freeze и пр ) для возможности отката системы в то состояние при котором произошла активация (т.е заморозка системы) ...Системное программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо написать подпрограммы определения внешних устройств, конкретно мышь, клавиатура и монитор. Проект должен быть в Delphi, функции определения устройств на любом языке, будь то ассемблер или ява, главное что бы был встроен в делфи. ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Приветствую всех. Задача следующая. Есть исходник DLL с перехватом функции InternetReadFile из wininet.dll (Несколько строчек кода). Используется библиотека advApiHook. Мне нужно доработать код, чтобы ...Системное программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
ПО для IP телефонииСистемное программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужна программа Необходимо написать программу помещения в оперативную память по указанному адресу арифметической команды для 32-разрядного ПК. Входную информацию записывать в смешанном символическом и шестнадцатиричном виде. TASM. Для процессора 386 ...Системное программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Мне нужна биллинговая система, для управления сетью интернет пользователей. Система нужна не очень сложная, для курсового проекта. Система должна быть сделана на PHP, работать на Линуксе. Функции которые должны быть ...Системное программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
AIP-интеграция билинга с панелью управления сервера. Краткое ТЗ и контакты в прикрепленном файле. Писать только на указанный адрес. Здесь практически не бываюСистемное программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Написать программу подобную textbroker.ru Лучшая цена победитСистемное программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется узкопрофильная программа для работы с сайтами. Подробности и ТЗ в контакте. Нужен хороший специалист. icq 464242003Системное программирование17 заявокЗакрыт16 лет назад