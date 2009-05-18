Разработка антивируса без движка

Необходимо разработать продукт, который будет имитировать работу антивируса, например, Касперского. Должны быть все функции, кроме реального поиска антивирусов по базам, данный модуль будет подключен позже, в виде набора компонент. Одним словом получится антивирус полноценный только без движка - фейк антивирус.

Короткой ТЗ смогу предоставить по запросу. Расширенное ТЗ тоже имеется, будет предоставлено выбранному исполнителю.

Приветствуются разработчики с многолетним опытом разработки подобного рода программного обеспечения, которые пишут стандартизированный код, после которых не нужно отлавливать баги.

Присылайте сроки и цену, программистам- новичкам просьба не отписываться.

Так же указывайте технологию (программную среду) в которой готовы разрабатывать.