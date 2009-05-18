Разработка антивируса без движка

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт11 заявок442 просмотра

Необходимо разработать продукт, который будет имитировать работу антивируса, например, Касперского. Должны быть все функции, кроме реального поиска антивирусов по базам, данный модуль будет подключен позже, в виде набора компонент. Одним словом получится антивирус полноценный только без движка - фейк антивирус.

Короткой ТЗ смогу предоставить по запросу. Расширенное ТЗ тоже имеется, будет предоставлено выбранному исполнителю.

Приветствуются разработчики с многолетним опытом разработки подобного рода программного обеспечения, которые пишут стандартизированный код, после которых не нужно отлавливать баги.

Присылайте сроки и цену, программистам- новичкам просьба не отписываться.

Так же указывайте технологию (программную среду) в которой готовы разрабатывать.

16 лет назад
pbuser
Helman 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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