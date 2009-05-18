Программа для проверки сообщений на форуме

Нужно сделать win программу , ее задачи:

проверка наличия новых сообщений с форума на движке phpbb и мгновенное уведомление пользователя(наподобии mail ru агента только проще) , это основное, мелочи потом обсудим.

Сразу хочу сказать что пока что я хочу прицениться, когда буду заказывать - зависит от стоимости

указывайте стоимость, сроки, и язык