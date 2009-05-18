Разработка системы проверки на вирусы (virustotal)

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт6 заявок953 просмотра

Необходимо разработать систему проверки на вирусы, аналог virustotal.

Список антивирусов, которые необходимо автоматизировать :

Касперский

AVG

Avast

Avira

Norton

Panda

NOD32

McAfee

BitDefender

полное ТЗ в аттачменте.

Обратите внимание, в ТЗ не просто так указано использвоание unisyn AutoMate. С его помощью автоматизация приложений - открыть окошко, дождаться его, нажать на кнопку - выполняется за секунды. В отличии от использования WinAPI. Если вы планируете писать непосредственно на С++/VB/чем угодно и использовать WinAPI для автоматизации, то сразу мимо - это будет дорого и долго.

16 лет назад
AlexMat
46 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

kurosawa
Олег 
43 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$2000
15 дней
Классический пример ужасного отношения к работе (раз в день болеют бабушки-сгорает компьютер-инопланетяне воруют интернет и тд). Программист пропал почти на месяц. Не отвечал на сообщения, хотя читал их. После этого, появился. Я согласился продолжить проект, при этом оплатил уже выполненые работы. Сроки были затянуты где-то на месяц. На просьбу передать часть оплаченных исходных кодов по проекту( как было прописано в договоре), получил отказ. Он ответил, что вначале я должен оплатить что он еще написал + всю работу до конца (предоплата). Хотя, изменений в админке небыло. Соответственно, я предположил, что он хочет получить деньги вперед, и опять пропасть на месяц. На предложение доделать до какого-либо рабочего варианта, получил отказ и претензию в арбитраж с просьбой снять НАПРЯМУЮ деньги с моего аккаунта!! После этого он зарегистрировал клон аккаунта, сделал "фейковые" отзывы о себе и начал гоняться за мной по всем проектам и блэкпиарить. На все предложения урегулировать отношения, я получал и получаю полный игнор. Хотя аккаунт активно используется - пользователь заходит на сайт, и связавшись с техподдержкой, они мне подтвердили, что аккаунт используется. Вероятно, как специалист он хорош, но 1) Проблемы со сроками 2) Проблемы с коммуникациями 3) НЕ "ВЕДИТЕСЬ" НА ДЕЛЕНИЕ ЗАДАНИЯ И ОПЛАТУ ПО ЧАСТЯМ. ПОЛУЧИТЕ НЕРАБОЧИЙ ПРОЕКТ И БУДЕТЕ ИСКАТЬ НОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Между мной и Александром Матросовым 18 июня 2009 года был заключен договор о возмездном оказании услуг (разработке программного обеспечения). Несмотря на то, что продолжительность работ первоначально оценивалась в 15 рабочих дней, в Договоре был пункт, допускающий увеличение сроков работы, если возникнет необходимость проведения дополнительных работ, не описанных в ТЗ. Каковые и были проведены. Заказчик не просил прислать ему исходные тексты проекта (более того, когда я сам выдвинул предложение после первого этапа прислать исходные тексты, Заказчик его проигнорировал), а также не выдвигал никаких требований о прекращении проекта. Работа по Договору в штатном режиме продолжалась вплоть до того момента, когда было выполнено 4/5 всего проекта и я попросил Заказчика провести приемку выполненной работы и оплатить её стоимость в размере 1050 WMZ. После этого Заказчик начал всячески уклоняться от тестирования, игнорировал мои сообщения, неделю рассматривал готовые этапы работ, после чего ответил в аську фразой «смотрели. нихрена не работает». Когда я начал проверять логи запуска ПО, обнаружилось, что Заказчик его даже не запускал. Специально для Заказчика был даже записан видео файл, демонстрирующий работу созданного ПО и написана подробная инструкция по всем функциям вместе с рекомендациями по тестированию, но ситуация не изменилась. Неприятно удивленный таким изменением отношений я несколько раз писал ему сообщения с просьбой оплатить работу или по крайней через Безопасную сделку подтвердить наличие средств для оплаты. Заказчик не ответил ни на одно сообщение. Вчера я еще раз попросил его дать ответ, собирается ли он гасить свою задолженность. Вместо ответа Заказчик отправил претензию в службу Арбитража, в которой требовал вернуть ему стоимость первого этапа и передать все исходные тексты написанного ПО. (Полный текст претензии у меня сохранен, могу показать всем желающим, вместе с моим подробным ответом). Претензия службой Арбитража была отклонена, после чего Заказчик прислал сообщение, в котором уведомил, что мои требования оплаты якобы неправомочны, он не собирается ничего платить и прекращает работу над проектом в одностороннем порядке. Возможно при работе по мелким заказам с Заказчик вполне можно сотрудничать, но при работе над крупными проектами Заказчик оставил очень негативное впечатление.

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kurosawa
Олег 
43 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад