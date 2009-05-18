Требуется запрограммировать микроконтроллер AT89S8253, который в зависимости от поступающих на него кодов физических объектов должен выдавать по SPI интерфейсу несколько команд, управляющих записью и воспроизведением соответствующих речевых сообщений из заданных областей памяти цифровой микросхемы записи/воспроизведения ...
Разработка системы проверки на вирусы (virustotal)
Необходимо разработать систему проверки на вирусы, аналог virustotal.
Список антивирусов, которые необходимо автоматизировать :
Касперский
AVG
Avast
Avira
Norton
Panda
NOD32
McAfee
BitDefender
полное ТЗ в аттачменте.
Обратите внимание, в ТЗ не просто так указано использвоание unisyn AutoMate. С его помощью автоматизация приложений - открыть окошко, дождаться его, нажать на кнопку - выполняется за секунды. В отличии от использования WinAPI. Если вы планируете писать непосредственно на С++/VB/чем угодно и использовать WinAPI для автоматизации, то сразу мимо - это будет дорого и долго.
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