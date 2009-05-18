Разработка системы проверки на вирусы (virustotal)

Между мной и Александром Матросовым 18 июня 2009 года был заключен договор о возмездном оказании услуг (разработке программного обеспечения). Несмотря на то, что продолжительность работ первоначально оценивалась в 15 рабочих дней, в Договоре был пункт, допускающий увеличение сроков работы, если возникнет необходимость проведения дополнительных работ, не описанных в ТЗ. Каковые и были проведены. Заказчик не просил прислать ему исходные тексты проекта (более того, когда я сам выдвинул предложение после первого этапа прислать исходные тексты, Заказчик его проигнорировал), а также не выдвигал никаких требований о прекращении проекта. Работа по Договору в штатном режиме продолжалась вплоть до того момента, когда было выполнено 4/5 всего проекта и я попросил Заказчика провести приемку выполненной работы и оплатить её стоимость в размере 1050 WMZ. После этого Заказчик начал всячески уклоняться от тестирования, игнорировал мои сообщения, неделю рассматривал готовые этапы работ, после чего ответил в аську фразой «смотрели. нихрена не работает». Когда я начал проверять логи запуска ПО, обнаружилось, что Заказчик его даже не запускал. Специально для Заказчика был даже записан видео файл, демонстрирующий работу созданного ПО и написана подробная инструкция по всем функциям вместе с рекомендациями по тестированию, но ситуация не изменилась. Неприятно удивленный таким изменением отношений я несколько раз писал ему сообщения с просьбой оплатить работу или по крайней через Безопасную сделку подтвердить наличие средств для оплаты. Заказчик не ответил ни на одно сообщение. Вчера я еще раз попросил его дать ответ, собирается ли он гасить свою задолженность. Вместо ответа Заказчик отправил претензию в службу Арбитража, в которой требовал вернуть ему стоимость первого этапа и передать все исходные тексты написанного ПО. (Полный текст претензии у меня сохранен, могу показать всем желающим, вместе с моим подробным ответом). Претензия службой Арбитража была отклонена, после чего Заказчик прислал сообщение, в котором уведомил, что мои требования оплаты якобы неправомочны, он не собирается ничего платить и прекращает работу над проектом в одностороннем порядке. Возможно при работе по мелким заказам с Заказчик вполне можно сотрудничать, но при работе над крупными проектами Заказчик оставил очень негативное впечатление.