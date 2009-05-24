Требуется запрограммировать микроконтроллер AT89S8253, который в зависимости от поступающих на него кодов физических объектов должен выдавать по SPI интерфейсу несколько команд, управляющих записью и воспроизведением соответствующих речевых сообщений из заданных областей памяти цифровой микросхемы записи/воспроизведения ...
Программа удаленного управления сетевым оборуд-ем
Есть готовая программа, практически со всеми функциями, нужно добавить несколько новых (программа прилагается):
1) Сделать профили соединений (с сохранением ip-адреса, пользователя, пароля). Каждый профиль сохраняется под своим именем. Доступ к профилям через меню->профили. Щелчок по нужному профилю автоматически соединяет с устройством.
2) Сделать help в меню с ссылкой на html или другой файл (сохраняется в корневой папке, можно редактировать), который открывается прямо в программе.
3)Сделать поддержку и SSH1 и SSH2/
4) Добавить в меню "Настройку", в которой будут пункты ("галочки"):
1)"Автомитическое сохранение профиля" (если нет галочки, то он каждый раз запрашивает пользователя на сохранение профиля)
2) "Версия протокола SSH" SSH1/SSH2
3) Настройка tftp-сервера с ссылкой на "корневая папка программы\tftp\TFTPServerSP.ini"
5) Некоторые мелкие доработки, которые проще объяснить по icq/email
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