Программа удаленного управления сетевым оборуд-ем

Есть готовая программа, практически со всеми функциями, нужно добавить несколько новых (программа прилагается):

1) Сделать профили соединений (с сохранением ip-адреса, пользователя, пароля). Каждый профиль сохраняется под своим именем. Доступ к профилям через меню->профили. Щелчок по нужному профилю автоматически соединяет с устройством.

2) Сделать help в меню с ссылкой на html или другой файл (сохраняется в корневой папке, можно редактировать), который открывается прямо в программе.

3)Сделать поддержку и SSH1 и SSH2/

4) Добавить в меню "Настройку", в которой будут пункты ("галочки"):

1)"Автомитическое сохранение профиля" (если нет галочки, то он каждый раз запрашивает пользователя на сохранение профиля)

2) "Версия протокола SSH" SSH1/SSH2

3) Настройка tftp-сервера с ссылкой на "корневая папка программы\tftp\TFTPServerSP.ini"

5) Некоторые мелкие доработки, которые проще объяснить по icq/email