Программирование внутреннего таймера PIC16F84

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Закрыт2 заявки173 просмотра

Добрый день, коллеги

Программирование на ассемблере, нужен код и Proteus.

Задание в приложении, задание B10.

Оплата WMZ или наличные в Минске.

Работа срочная, срок - до вечера.

Кто справится за пару часов - премия 10%

Ассемблер
16 лет назад
ivan_boika
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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