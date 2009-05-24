Необходимо разработать продукт, который будет имитировать работу антивируса, например, Касперского. Должны быть все функции, кроме реального поиска антивирусов по базам, данный модуль будет подключен позже, в виде набора компонент. Одним словом получится антивирус полноценный только ...
Sim card Manager
Нужно переписать программу управления sim карт в ... в данный момент есть работающая программа на базе mssql ... дописать к программе ряд функций, либо полностью переписать программу ...
всю документацию по имеющейся программе высылаем по требованию ..
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