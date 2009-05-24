Sim card Manager

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт14 заявок609 просмотров

Нужно переписать программу управления sim карт в ... в данный момент есть работающая программа на базе mssql ... дописать к программе ряд функций, либо полностью переписать программу ...

всю документацию по имеющейся программе высылаем по требованию ..

16 лет назад
TazMan
52 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

PortingCpp
Andrew Any 
44 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$500
15 дней

Заявки фрилансеров

PortingCpp
Andrew Any 
44 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад