Программа для перехвата принтера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт3 заявки320 просмотров

Есть 2 Компютера,

На этих Компютерах стоит Сеть Hamachi,

Что должна делать программа:

Когда идет печать на принтере одного компютера из сети,

нужно чтобы тоже самое распечатолось на принтере второго компютера...

Думаю суть понятна ...

Евгений Евгений (It-Skyline) - отказался .. заявки принимаються !!!

16 лет назад
Ronny_R
Роман 
33 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Trodar
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
16 лет назад
$50
4 дня

Заявки фрилансеров

Trodar
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
16 лет назад