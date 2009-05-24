Нужно переписать программу управления sim карт в ... в данный момент есть работающая программа на базе mssql ... дописать к программе ряд функций, либо полностью переписать программу ... всю документацию по имеющейся программе ...
Программа для перехвата принтера
Есть 2 Компютера,
На этих Компютерах стоит Сеть Hamachi,
Что должна делать программа:
Когда идет печать на принтере одного компютера из сети,
нужно чтобы тоже самое распечатолось на принтере второго компютера...
Думаю суть понятна ...
Евгений Евгений (It-Skyline) - отказался .. заявки принимаються !!!
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