Таймер удаления файлов

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт5 заявок394 просмотра

Я опишу что нужно, может у кого то есть или напишите...

Значит так: Когда скачали файл, с обменника или сайта, не важно, будь то аудио, видео, текстовой или графический, нужно что бы он после его просмотра удалился например через 5 минут, или 30 минут...

Предложение пишите сюда или в личку....

16 лет назад
reinfore
Игорь 
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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