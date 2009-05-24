Таймер удаления файлов

Я опишу что нужно, может у кого то есть или напишите...

Значит так: Когда скачали файл, с обменника или сайта, не важно, будь то аудио, видео, текстовой или графический, нужно что бы он после его просмотра удалился например через 5 минут, или 30 минут...

Предложение пишите сюда или в личку....