Frolov_Alex

Ищу хорошего ответственного веб-дизайнера в команду, хотя бы с небольшим портфелем, что бы можно было оценить уровень. Если интересно, детали можно обсудить в скайпе [email protected]. Людей, которые относятся к своему делу не серьезно, просьба не писать. ...