Frolov_Alex

Нам требуется разработчик приложения знакомств, похожего на Tinder. Необходимо разработать приложение тематических отраслевых знакомств- узкоотраслевое приложение для знакомств конкретной аудитории. Функции: профиль, свайп, геолокация. Дополнительные функции, такие как суперлайк, больше показов, расширенный доступ. ...
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- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно доработать сайт как со стороны бекенда, так и фронтенда. И доделать чат с админом.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
движок: OpenCart 1. Необходимо натянуть готовую верстку – это Личный кабинет к действующему сайту. 2. Данные в ЛК будут подтягиваться из ПО Estable по API – необходимо сделать интеграцию! Готов работать только ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ищу хорошего ответственного веб-дизайнера в команду, хотя бы с небольшим портфелем, что бы можно было оценить уровень. Если интересно, детали можно обсудить в скайпе [email protected]. Людей, которые относятся к своему делу не серьезно, просьба не писать. ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт7 лет назад