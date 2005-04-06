Разработка сайтов с результатом Почему мы должны работать вместе? - Я специализируюсь на разработке сайтов и красивом дизайне.

Мне нравится работать над новыми проектами. При создании сайта, я: Сделаю анализ вашего продукта

Сделаю структуру сайта

Сделаю прототип сайта

Сделаю дизайн сайта

Разработаю готовый дизайн сайта

Установлю домен на ваш сайт

Настрою подачу заявок/покупки Если есть какие то вопросы, жду в личных сообщениях.

Я против войны в Украине !