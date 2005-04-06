Разработка сайтов с результатом
Почему мы должны работать вместе? -
Я специализируюсь на разработке сайтов и красивом дизайне.
Мне нравится работать над новыми проектами.
При создании сайта, я:
Сделаю анализ вашего продукта
Сделаю структуру сайта
Сделаю прототип сайта
Сделаю дизайн сайта
Разработаю готовый дизайн сайта
Установлю домен на ваш сайт
Настрою подачу заявок/покупки
Если есть какие то вопросы, жду в личных сообщениях.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн лендинга для "Morgenshtern"30 просмотров
- Joyride Running20 просмотров
- Дизайн лендинга "Dualshok"18 просмотров
- Оформление сообщества Вконтакте "Сочные бургеры"18 просмотров
- Оформление сообщества Вконтакте "LUXURY"16 просмотров
- Оформление сообщества Вконтакте "MiniMarket"19 просмотров
- Оформление сообщества Вконтакте "ARIZONA GAMES"18 просмотров
- Оформление сообщества Вконтакте "Metta Play"11 просмотров
- Дизайн мобильного приложения по доставке еды28 просмотров
- Дизайн мобильного GTA лаунчера21 просмотр
- Дизайн мобильного GTA лаунчера23 просмотра
- Дизайн мобильного GTA лаунчера29 просмотров