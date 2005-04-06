Galiullin

Рузаль Galiullin

 
20 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка сайтов с результатом

Почему мы должны работать вместе? -

  • Я специализируюсь на разработке сайтов и красивом дизайне.

  • Мне нравится работать над новыми проектами.

При создании сайта, я:

  • Сделаю анализ вашего продукта

  • Сделаю структуру сайта

  • Сделаю прототип сайта

  • Сделаю дизайн сайта

  • Разработаю готовый дизайн сайта

  • Установлю домен на ваш сайт

  • Настрою подачу заявок/покупки

Если есть какие то вопросы, жду в личных сообщениях.

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