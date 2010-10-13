Задача оказалась достаточно сложная и нетривиальная. Перед обращением к Глебу двое маститых программиста (судя по срокам пребывания в сервисе и отзывам) так и не справились с поставленной задачей. Однако Глеб проявил настойчивость, нестандартный подход, учел все мои пожелания. К тому же у Глеба очень приятная и корректная манера общения. Так что результатом сотрудничества остался вполне доволен.