GandalfTheWhite

Глеб GandalfTheWhite

 
35 летМолдова/Кишинев
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Разрабатываю сайты на платформах ASP.NET и PHP.
PHP
Отзывы заказчиков
wind499
Андрей 
55 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Небольшая доработка скрипта
Задача оказалась достаточно сложная и нетривиальная. Перед обращением к Глебу двое маститых программиста (судя по срокам пребывания в сервисе и отзывам) так и не справились с поставленной задачей. Однако Глеб проявил настойчивость, нестандартный подход, учел все мои пожелания. К тому же у Глеба очень приятная и корректная манера общения. Так что результатом сотрудничества остался вполне доволен.
Веб-программирование
1 отзыв
от $4
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга