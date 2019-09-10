Ganelon001

Привет! Мне нужно построить решение для Visual Studio 2017 для логирования виртуального представления событий внешней системы в локальной БД и с возможностью отдавать эти события списком или по ключу. Сохранение и предоставление событий должно ...
Digital Solutions Studio - молодая компания, ориентированная на разработку программного обеспечения как на заказ, так и для использования внутри компании.
Наша цель - создавать высококачественные программные продукты, которые не только понравятся заказчикам и принесут им много денег, но и которыми мы сможем по-настоящему гордиться.
Сейчас компания активно развивается и остро нуждается в людях, которые разделяют такой подход и такие идеалы - создавать прекрасное. Поэтому мы ищем таких людей на различных площадках и на различных условиях (от проектной работы до полной занятости) и очень надеемся на сотрудничество с ними!
Со своей стороны мы можем предложить интересные проекты и задачи, а также возможность сильно усовершенствовать свои навыки.
- $80Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт6 лет назад