Ganelon001

Digital Solutions Studio

Digital Solutions Studio - молодая компания, ориентированная на разработку программного обеспечения как на заказ, так и для использования внутри компании.

Наша цель - создавать высококачественные программные продукты, которые не только понравятся заказчикам и принесут им много денег, но и которыми мы сможем по-настоящему гордиться.

Сейчас компания активно развивается и остро нуждается в людях, которые разделяют такой подход и такие идеалы - создавать прекрасное. Поэтому мы ищем таких людей на различных площадках и на различных условиях (от проектной работы до полной занятости) и очень надеемся на сотрудничество с ними!

Со своей стороны мы можем предложить интересные проекты и задачи, а также возможность сильно усовершенствовать свои навыки.