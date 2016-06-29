Garik2202

Хушнуд Garik2202

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Резюме

Системное администрирование:

• Опытный системный администратор хорошо знакомый с MS Windows 2003/2008 Server, XP/7 OS.

• Виртуализация Windows Server 2008 Hyper-V

• Обширный опыт с Active Directory, GPO, DNS, WINS, DHCP, WSUS, Print Server, File Server Management, Server Data Backup.

• Настройка и Администрирование Microsoft Forefront TMG 2010.

• Техническое обслуживание оборудования Dell (server, ups, switch, desktop, laptop)

• Администрирования WEB серверов (IIS, Apache Tomcat)

• Внедрение OTRS (Help desk, ITSM, FAQ) ticketing system.

• Антивирусная защита серверов, рабочих станций (Antivirus Avira Endpoint Security, IP Guard)

• Развертывание почтового сервера MDeamon

• Установка, настройка и обслуживание офисной мини АТС.

Сетевое администрирование:

• Опыт работы с TCP, IP and IP routing, LAN, WAN, VLAN, WiMax

• Маршрутизация и коммутация, настройка Site to Site IPsec VPN.

• Опыт работы c оптическими сетями.

Администрирование базы данных:

• Администрирование базы данных Microsoft SQL Server 2005/2008

• Большой опыт в планировании емкости, настройка производительности аварийного восстановления, устранение неисправностей, резервное копирование и восстановление.

Программирование:

• Borland Delphi, C#, Visual Basic, SQL, JavaScript, Perl, ASP.NET, VBS.NET

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$18
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