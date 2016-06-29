Проведение технического и seo анализа сайта. Анализ страниц сайта, анализ внутренних и внешних ссылок сайта, проверка индексирования сайта роботами поисковых систем. Заполнить контент.
Системное администрирование:
• Опытный системный администратор хорошо знакомый с MS Windows 2003/2008 Server, XP/7 OS.
• Виртуализация Windows Server 2008 Hyper-V
• Обширный опыт с Active Directory, GPO, DNS, WINS, DHCP, WSUS, Print Server, File Server Management, Server Data Backup.
• Настройка и Администрирование Microsoft Forefront TMG 2010.
• Техническое обслуживание оборудования Dell (server, ups, switch, desktop, laptop)
• Администрирования WEB серверов (IIS, Apache Tomcat)
• Внедрение OTRS (Help desk, ITSM, FAQ) ticketing system.
• Антивирусная защита серверов, рабочих станций (Antivirus Avira Endpoint Security, IP Guard)
• Развертывание почтового сервера MDeamon
• Установка, настройка и обслуживание офисной мини АТС.
Сетевое администрирование:
• Опыт работы с TCP, IP and IP routing, LAN, WAN, VLAN, WiMax
• Маршрутизация и коммутация, настройка Site to Site IPsec VPN.
• Опыт работы c оптическими сетями.
Администрирование базы данных:
• Администрирование базы данных Microsoft SQL Server 2005/2008
• Большой опыт в планировании емкости, настройка производительности аварийного восстановления, устранение неисправностей, резервное копирование и восстановление.
Программирование:
• Borland Delphi, C#, Visual Basic, SQL, JavaScript, Perl, ASP.NET, VBS.NET
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