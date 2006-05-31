$100
Разработка видеорекламы и заставок небольшой длительности (чтобы можно было отправить ч/з инет). В работе используются следующий инструментарий: Premiere, After Effect, 3d-Max.
Видеомонтажнет заявок
Закрыт
18 лет назад
также занимаюсь видеомонтажом, композитингом, немного 3d, дизайном, работой в Photoshop.
Могу взять удаленную руботу:
1. Разработка небольших (по времени) рекламных видеоклипов.
2. Двухмерный дизайн и композитинг на Photoshop.
Разработка видеорекламы и заставок небольшой длительности (чтобы можно было отправить ч/з инет). В работе используются следующий инструментарий: Premiere, After Effect, 3d-Max.
Двухмерный дизайн, разработка эмблем, логотипов, визиток, оформление, композитинг.
Разработка простых баннеров и средней сложности. Начал изучать Flssh, поэтому разработка Flash-баннеров и заставок БЕСПЛАТНО!!! (для практики и портфолио).
создание сайтов средней сложности