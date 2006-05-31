Gemza

Эдуард Гемза Gemza

 
51 годУзбекистан/Наманган
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

также занимаюсь видеомонтажом, композитингом, немного 3d, дизайном, работой в Photoshop.

Могу взять удаленную руботу:

1. Разработка небольших (по времени) рекламных видеоклипов.

2. Двухмерный дизайн и композитинг на Photoshop.

  • Видеореклама, видеозаставки

    $100

    Разработка видеорекламы и заставок небольшой длительности (чтобы можно было отправить ч/з инет). В работе используются следующий инструментарий: Premiere, After Effect, 3d-Max.

    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Разработчик баннеров

    $50

    Разработка простых баннеров и средней сложности. Начал изучать Flssh, поэтому разработка Flash-баннеров и заставок БЕСПЛАТНО!!! (для практики и портфолио).

    Баннерынет заявок
    Закрыт
    17 лет назад