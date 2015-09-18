GeneClay

Евгений GeneClay

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Верстальщик Евгений Глинский

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:

  • Отличное знание HTML/CSS (HTML5/CSS3). Верстка при использовании различных стандартов, в зависимости от поставленной задачи: табличная, блочная, статичная, резиновая
  • Структурированная валидная верстка по стандартам W3C
  • Базовые знания Javascript — на уровне взять чужой скрипт и переделать под нужды ресурса
  • Верстаю в максимальном соответствии с макетом.
  • Обработка изображений в Adobe Photoshop
  • Нарезка дизайн-макетов сайтов
  • Знаю, чем отличаются gif, jpeg и png и выбираю оптимальный вариант для сохранения изображений
  • Иностранные языки: английский (средний уровень)

Отзывы заказчиков

winews
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
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HTML
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HTML-верстка
1 отзыв
$10/час
от $1от 3 часов
нет рейтинга