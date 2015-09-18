Верстальщик Евгений Глинский
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:
- Отличное знание HTML/CSS (HTML5/CSS3). Верстка при использовании различных стандартов, в зависимости от поставленной задачи: табличная, блочная, статичная, резиновая
- Структурированная валидная верстка по стандартам W3C
- Базовые знания Javascript — на уровне взять чужой скрипт и переделать под нужды ресурса
- Верстаю в максимальном соответствии с макетом.
- Обработка изображений в Adobe Photoshop
- Нарезка дизайн-макетов сайтов
- Знаю, чем отличаются gif, jpeg и png и выбираю оптимальный вариант для сохранения изображений
- Иностранные языки: английский (средний уровень)
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
10 лет назад
HTML
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
1 отзыв
$10/час
от $1от 3 часов
нет рейтинга