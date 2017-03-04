Схемы электрические, чертежи AutoCAD, векторная графика, работа с VBA Excel и многое другое быстро и качественно
Высшее техническое образование, опыт работы более 5 лет.
Разработаю или начерчу электрические схемы в AutoCAD, SPLAN, PCAD. Выполню чертежи в AutoCAD. Работа на высоком уровне с Excel, Word - создание макросов, связывание файлов и многое другое. Работа в векторе с CorelDraw. Выполню работы качественно и быстро.
Портфолио
- Средства индивидуальной защиты. Иконки1410 просмотров
- Чертежи в AutoCAD по шахте786 просмотров
- Схема бортового компьютера944 просмотра
- Разработка электронного устройства, схемы, платы395 просмотров
Чертежи и Схемы
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$1/час
от $1от 1 дня
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Прикладное ПО
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$1/час
от $1от 34 дней
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Иллюстрации и Рисунки
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$1/час
от $1от 1 дня
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