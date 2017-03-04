GenerationClash

Анатолий Кашуба GenerationClash

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Схемы электрические, чертежи AutoCAD, векторная графика, работа с VBA Excel и многое другое быстро и качественно

Высшее техническое образование, опыт работы более 5 лет.

Разработаю или начерчу электрические схемы в AutoCAD, SPLAN, PCAD. Выполню чертежи в AutoCAD. Работа на высоком уровне с Excel, Word - создание макросов, связывание файлов и многое другое. Работа в векторе с CorelDraw. Выполню работы качественно и быстро. 

Чертежи и Схемы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#94
Прикладное ПО
нет отзывов
$1/час
от $1от 34 дней
#166
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#364