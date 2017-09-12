GeorgiySelivan

Георгий Селиверстов GeorgiySelivan

 
27 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Художник

Учился в художественном московском лицее при Академии Художеств. Сейчас учусь в Мгахи им. Сурикова на факультете архитектуры. В свободное время занимаюсь компьютерной графикой в Adobe Photoshop , так же рисую на бумаге и на холсте (тушь , темпера , масло , акварель , гуашь , карандаш , маркер) .

Photoshop
Портфолио
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Иллюстрации и Рисунки
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