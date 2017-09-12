Георгий Селиверстов GeorgiySelivanGeorgiySelivan
27 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Художник
Учился в художественном московском лицее при Академии Художеств. Сейчас учусь в Мгахи им. Сурикова на факультете архитектуры. В свободное время занимаюсь компьютерной графикой в Adobe Photoshop , так же рисую на бумаге и на холсте (тушь , темпера , масло , акварель , гуашь , карандаш , маркер) .
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Портфолио
- Фоны Youtube201 просмотр
- Раскадровки , Комиксы230 просмотров
- Другой мир174 просмотра
- Серия "Красная и ее друг"256 просмотров
- Портреты для GA Butterfly169 просмотров
- Заказы205 просмотров
- Серия "В городе"155 просмотров
- Серия "Дома"151 просмотр
- Интерьеры для выставки институтов164 просмотра
- Академическое рисование390 просмотров
- Серия "Корабли"196 просмотров
- Скетчи и иллюстрации227 просмотров
Иллюстрации и Рисунки
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