Художник

Учился в художественном московском лицее при Академии Художеств. Сейчас учусь в Мгахи им. Сурикова на факультете архитектуры. В свободное время занимаюсь компьютерной графикой в Adobe Photoshop , так же рисую на бумаге и на холсте (тушь , темпера , масло , акварель , гуашь , карандаш , маркер) .