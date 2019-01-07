Здравствуйте, у меня куплен домен и хостинг, туда установлен движок интернет магазина OpenCart. Необходимо создать дизайн и сделать верстку под все типы устройств. Жду предложений и примеры ваших работ. Спасибо.
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$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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- $350Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $200
Здравствуйте, необходимо сверстать магазин согласно шаблонам. Нужно чтобы сайт правильно открывался на всех типах устройств. Шаблоны пока предоставить не могу, т.к. еще не сделаны. Можете предлагать свои услуги по дизайну, обсудим.HTML-верстка12 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Здравствуйте, мне необходимо сделать дизайн двух-трех основных страниц сайта. Нужно запустить сайт с минимальными затратами и быстро, т.к. клиенты просят сайт. По сути надо привести все в основную цветовую гамму и передвинуть пару надписей и ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать верстку интернет магазина согласно макету, подогнать мобильную версиюHTML-верстка41 заявкаЗакрыт5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
5 лет назад
Ответственный заказчик и просто хороший человек. Спасибо за заказ, обращайтесь
Ответный отзыв
Спасибо большое Игорю! Сделал все как обещал.