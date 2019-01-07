Здравствуйте, необходимо сверстать магазин согласно шаблонам. Нужно чтобы сайт правильно открывался на всех типах устройств. Шаблоны пока предоставить не могу, т.к. еще не сделаны. Можете предлагать свои услуги по дизайну, обсудим.