Gogon

Евгений Нагорных Gogon

 
36 летРоссия/Краснодар
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн, верстка интернет магазина на OpenCart

    $350

    Здравствуйте, у меня куплен домен и хостинг, туда установлен движок интернет магазина OpenCart. Необходимо создать  дизайн и сделать верстку под все типы устройств. Жду предложений и примеры ваших работ. Спасибо.

    OpenCart
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Верстка магазина на OpenCart

    $200

    Здравствуйте, необходимо сверстать магазин согласно шаблонам. Нужно чтобы сайт правильно открывался на всех типах устройств. Шаблоны пока предоставить не могу, т.к. еще не сделаны. Можете предлагать свои услуги по дизайну, обсудим.

    OpenCart
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн для магазина на OpenCart

    $30

    Здравствуйте, мне необходимо сделать дизайн двух-трех основных страниц сайта. Нужно запустить сайт с минимальными затратами и быстро, т.к. клиенты просят сайт. По сути надо привести все в основную цветовую гамму и передвинуть пару надписей и ...

    OpenCart
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
Di-Grand
Данилюк 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Дизайн, верстка интернет магазина на OpenCart
Ответственный заказчик и просто хороший человек. Спасибо за заказ, обращайтесь
Спасибо большое Игорю! Сделал все как обещал.
Ответный отзыв