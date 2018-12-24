Gonchar_antonina

Требуется выполнить качественный рерайт текстов. Работы много, тексты объемом 5000-6000 знаков без пробелов. Заявки могут оставлять как опытные рерайтеры так и новички
Антонина Гончарова Gonchar_antoninaGonchar_antonina
32 годаРоссия/Крыловская
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Качественный рерайт и транскрибация текста. Без орфографических, грамматических и лексических ошибок.
Качественно выполню рерайт текста с высокой уникальностью.
Транскрибация аудио/видео в текст. Наберу текст с проверкой основных орфографических и грамматических ошибок с любых Ваших источников (фотографий, книг, рукописей, санированных документов и т. д) . Переведу текст из pdf в wrd, excel. Готова работать с диаграммами, таблицами, схемами.
К работе отношусь ответственно и внимательно. Несмотря на то, что я новичок на этом сайте, обещаю что Вас я не подведу. Для меня важна моя репутация, так как я настроена на долгосрочную работу.
По образованию я менеджер и учитель информатики.
Действие аккаунта приостановлено!
- Рерайтинг49 заявокЗакрыт5 лет назад