Gonchar_antonina

Качественный рерайт и транскрибация текста. Без орфографических, грамматических и лексических ошибок.

Качественно выполню рерайт текста с высокой уникальностью.

Транскрибация аудио/видео в текст. Наберу текст с проверкой основных орфографических и грамматических ошибок с любых Ваших источников (фотографий, книг, рукописей, санированных документов и т. д) . Переведу текст из pdf в wrd, excel. Готова работать с диаграммами, таблицами, схемами.

К работе отношусь ответственно и внимательно. Несмотря на то, что я новичок на этом сайте, обещаю что Вас я не подведу. Для меня важна моя репутация, так как я настроена на долгосрочную работу.

По образованию я менеджер и учитель информатики.