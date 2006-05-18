GoodProjects

Нужна тематическая картинка - ножницы пополам перерезают лист, на котором написано PRICE Картинка уникальная, чтобы не было проблем по закону. И красивая. Слово PRICE должно "прочитаться" Оплата 5 wmz - плачу только через webmoney п.с. Желательно показать примеры выполнения ...
- $5Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно нарезать готовый дизайн и поставить его под CMS.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен18 лет назад
Нужна крутящаяся вокруг своей оси коробка софта. Примері можно посмотреть здесь: http://www.templatemonster.com/flash-templates/7848.html http://www.templatemonster.com/flash-templates/7354.html Дизайн коробки присутствует сможем выслать все необходимые данные.Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад
Нужен модуль, который будет вставляться в различные PHP скрипты. По указанию PHP скрипта, модуль скриншотит индекс страницу нужного сайта в JPG соответственно указанным параметрам размера картинки, и потом подставляет этот скриншот куда надо.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть готовый дизайн сайта в Фотошопе и куплен хостинг на сайт. ТРЕБУЕТСЯ: 1. Нарезать готовый дизайн. 2. Установить на сайт приличный контент менеждер. 3. Интегрировать нарезанный дизайн в установленный контент менеждер. Требования к контент менеждеру: создаваимые им страницы сайта обязательно ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт18 лет назад