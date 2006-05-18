GoodProjects

Гость GoodProjects

 
NaN летУкраина
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
kreidagroup
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$4
10 баллов
13 лет назад
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Отличный и приятный в общении человек. Приятно работать с такими людьми. Чёткое оформление ТЗ и приёма исполненной работы. мой огромный плюсище+
Качественно и по делу - мне работа понравилась. Если наш дизайнер будет продолжать "теряться", знаю где просить помощи.
Ответный отзыв
Azarov-IT
Гость 
NaN летУкраина
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$25
10 баллов
18 лет назад
Крутящаяся вокруг своей оси коробка софта
Выражаю благодарность слаженной и технически грамотной команде за предоставление интересного проекта. Все супер!
Очень понравился подход к работе. Задание выполнено очень качественно и намного быстрее чем обещалось.
Ответный отзыв