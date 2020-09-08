Goodi

Павел Goodi

 
27 летРоссия/Владивосток
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб-дизайн, мобильный дизайн, дизайн контента

Услуги:

— Дизайн сайтов (Визитки / Лендинги / Корпоративные сайты / Интернет-магазины / Информационные порталы)

— Дизайн под мобильные устройства (Адаптация сайтов / Мобильные приложения)

— Дизайн контента (Баннеры / Слайды / Графика для соц.сетей)

Стоимость/Сроки:

Обсуждаются персонально для каждого проекта.

Процесс работы:

1. Получение входной информации/Составление ТЗ.

2. Внесение 50% предоплаты.

3. Выполнение. Согласование на каждом этапе.

4. Получение остатка оплаты.

5. Передача исходников и макетов.

Способы оплаты:

— Банковские переводы

— QIWI

Дизайн сайтаСайт-визитка