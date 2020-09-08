Веб-дизайн, мобильный дизайн, дизайн контента
Услуги:
— Дизайн сайтов (Визитки / Лендинги / Корпоративные сайты / Интернет-магазины / Информационные порталы)
— Дизайн под мобильные устройства (Адаптация сайтов / Мобильные приложения)
— Дизайн контента (Баннеры / Слайды / Графика для соц.сетей)
Стоимость/Сроки:
Обсуждаются персонально для каждого проекта.
Процесс работы:
1. Получение входной информации/Составление ТЗ.
2. Внесение 50% предоплаты.
3. Выполнение. Согласование на каждом этапе.
4. Получение остатка оплаты.
5. Передача исходников и макетов.
Способы оплаты:
— Банковские переводы
— QIWI
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