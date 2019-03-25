Здравствуйте, друзья!
Меня зовут Александр, моя специализация разработка дизайна для различных сайтов, а также выполнение заказов "под ключ". Я помогу вам создать качественный сайт, который доступно расскажет о вашем бизнесе и будет приводить вам новых клиентов. Работаю даже без четкого ТЗ и всегда соблюдаю сроки!
Цены*:
- Лэндинг от 100$ (срок выполнения 5-7 дней)
- Главная страница от 80$ (срок выполнения 4-5 дней)
- Внутренние страницы от 30$ (срок выполнения 1-3 дня)
- Логотипы от 15$ (срок выполнения 1-2 дня)
- Баннеры от 10$ (срок выполнения 1 день)
Этапы нашего сотрудничества:
1. Провожу первое интервьюирование, на котором собираю информацию о проекте, узнаю ваши пожелания по оформлению.
2. Провожу анализ сайтов конкурентов и тренды, на втором интервьюировании предлагаю концепт по оформлению на согласование. Договариваемся по цене и срокам.
3. Вносите предоплату 50% за главную страницу (оплата идет поэтапно, по ходу завершения работы над страницами). Либо можем работать по "Безопасной сделке".
4. Создание дизайна главной страницы. Созваниваемся для согласования макета.
5. Разрабатываю внутренние страницы (для многостраничного сайта), при необходимости адаптивную версию сайта. Согласовываю.
6. После окончательного утверждения проекта подготавливаю исходники к верстке (вторые состояния элементов интерфейса, все макеты в формате PSD).
7. Вносите оставшуюся оплату за работу.
8. Обмениваемся отзывами о сотрудничестве! Я заинтересован в длительной работе с каждым клиентом, мне важно ваше мнение. Буду рад оставить вам отзыв для формирования вашей репутации.
В результате Вы получаете:
- Аккуратный и понятный пользователю сайт с продуманным дизайном и структурой.
- Грамотно организованные дизайн-макеты в формате PSD с подписанными слоями и папками для удобной работы верстальщика с исходниками.
- Обратную связь на всем этапе работы над проектом.
Для расчета я использую:
- Тинькофф 5536913764315608
- Webmoney R156473263953
- Яндекс.Деньги 410018806103737
Как со мной связаться:
- Skype: AlexLeft87
- E-mail: [email protected]
- Whatsup: +7 (926)182-16-22
Каждый проект принесет вам пользу. Я вкладываю в него душу, чтобы он жил, работал и приносил вам доход. Обращайтесь, буду рад сотрудничеству.
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