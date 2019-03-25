Разработаю дизайн сайта, который будет отличным инструментом для реализации поставленных задач. Продуманно, стильно, доступно.

Здравствуйте, друзья!

Меня зовут Александр, моя специализация разработка дизайна для различных сайтов, а также выполнение заказов "под ключ". Я помогу вам создать качественный сайт, который доступно расскажет о вашем бизнесе и будет приводить вам новых клиентов. Работаю даже без четкого ТЗ и всегда соблюдаю сроки!

Цены*:

Лэндинг от 100$ (срок выполнения 5-7 дней )

(срок выполнения ) Главная страница от 80$ (срок выполнения 4-5 дней )

(срок выполнения ) Внутренние страницы от 30$ (срок выполнения 1-3 дня )

(срок выполнения ) Логотипы от 15$ (срок выполнения 1-2 дня )

(срок выполнения ) Баннеры от 10$ (срок выполнения 1 день)

Этапы нашего сотрудничества:

1. Провожу первое интервьюирование, на котором собираю информацию о проекте, узнаю ваши пожелания по оформлению.

2. Провожу анализ сайтов конкурентов и тренды, на втором интервьюировании предлагаю концепт по оформлению на согласование. Договариваемся по цене и срокам.

3. Вносите предоплату 50% за главную страницу (оплата идет поэтапно, по ходу завершения работы над страницами). Либо можем работать по "Безопасной сделке".

4. Создание дизайна главной страницы. Созваниваемся для согласования макета.

5. Разрабатываю внутренние страницы (для многостраничного сайта), при необходимости адаптивную версию сайта. Согласовываю.

6. После окончательного утверждения проекта подготавливаю исходники к верстке (вторые состояния элементов интерфейса, все макеты в формате PSD).

7. Вносите оставшуюся оплату за работу.

8. Обмениваемся отзывами о сотрудничестве! Я заинтересован в длительной работе с каждым клиентом, мне важно ваше мнение. Буду рад оставить вам отзыв для формирования вашей репутации.

В результате Вы получаете:

Аккуратный и понятный пользователю сайт с продуманным дизайном и структурой.

Грамотно организованные дизайн-макеты в формате PSD с подписанными слоями и папками для удобной работы верстальщика с исходниками.

Обратную связь на всем этапе работы над проектом.

Для расчета я использую:

Тинькофф 5536913764315608

Webmoney R156473263953

Яндекс.Деньги 410018806103737

Как со мной связаться:

Через личные сообщения на сервисе

Каждый проект принесет вам пользу. Я вкладываю в него душу, чтобы он жил, работал и приносил вам доход. Обращайтесь, буду рад сотрудничеству.