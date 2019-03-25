Gralexx

Александр Грошев Gralexx

 
36 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработаю дизайн сайта, который будет отличным инструментом для реализации поставленных задач. Продуманно, стильно, доступно.

Здравствуйте, друзья!

Меня зовут Александр, моя специализация разработка дизайна для различных сайтов, а также выполнение заказов "под ключ". Я помогу вам создать качественный сайт, который доступно расскажет о вашем бизнесе и будет приводить вам новых клиентов. Работаю даже без четкого ТЗ и всегда соблюдаю сроки!

Цены*:

  • Лэндинг от 100$ (срок выполнения 5-7 дней)
  • Главная страница от 80$ (срок выполнения 4-5 дней)
  • Внутренние страницы от 30$ (срок выполнения 1-3 дня)
  • Логотипы от 15$ (срок выполнения 1-2 дня)
  • Баннеры от 10$ (срок выполнения 1 день)
*Точную стоимость и сроки выполнения заказа предоставляю после детального ознакомления с задачей

Этапы нашего сотрудничества:

1. Провожу первое интервьюирование, на котором собираю информацию о проекте, узнаю ваши пожелания по оформлению.    

2. Провожу анализ сайтов конкурентов и тренды, на втором интервьюировании предлагаю концепт по оформлению на согласование. Договариваемся по цене и срокам.

3. Вносите предоплату 50% за главную страницу (оплата идет поэтапно, по ходу завершения работы над страницами). Либо можем работать по "Безопасной сделке".

4. Создание дизайна главной страницы. Созваниваемся для согласования макета.

5. Разрабатываю внутренние страницы (для многостраничного сайта), при необходимости адаптивную версию сайта. Согласовываю.

6. После окончательного утверждения проекта подготавливаю исходники к верстке (вторые состояния элементов интерфейса, все макеты в формате PSD).

7. Вносите оставшуюся оплату за работу.

8. Обмениваемся отзывами о сотрудничестве! Я заинтересован в длительной работе с каждым клиентом, мне важно ваше мнение. Буду рад оставить вам отзыв для формирования вашей репутации.

В результате Вы получаете:

  • Аккуратный и понятный пользователю сайт с продуманным дизайном и структурой.
  • Грамотно организованные дизайн-макеты в формате PSD с подписанными слоями и папками для удобной работы верстальщика с исходниками.
  • Обратную связь на всем этапе работы над проектом.

Для расчета я использую:

  • Тинькофф 5536913764315608
  • Webmoney R156473263953
  • Яндекс.Деньги 410018806103737

Как со мной связаться:

Через личные сообщения на сервисе

Каждый проект принесет вам пользу. Я вкладываю в него душу, чтобы он жил, работал и приносил вам доход. Обращайтесь, буду рад сотрудничеству.

Дизайн сайтаДизайн главной страницыМногостраничный сайт
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Alexarx
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Создание сайта
Работа по созданию сайта выполнена качественно и в срок. Очень понравилось что не приходилось звонить и контролировать ход выполнения работы,напротив,дизайнер сам отзванивался,писал,предлагал свои идеи ,постоянно интересуясь что я хотел бы видеть ,что добавить итд. Понравился очень выразительный логотип,креативные идеи по сайту вроде руки с телефоном для вкладки с контактами ,сама концепция дизайна сайта в общем тоже понравилась. Спасибо за хорошую работу,все на высоте 👍
Спасибо Алексею за сотрудничество. Было приятно поработать. Алексей своевременно предоставлял весь необходимый материал и всегда был на связи. Оплата была произведена точно в оговоренный срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
guest_15532408994029
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Логотип для компании
Спасибо за хорошо выполненный логотип, работа произведена отлично и в срок, дизайнер был всегда на связи. Рекомендую ответственного исполнителя.
Спасибо за сотрудничество. Было очень комфортно работать. Заказчик был всегда на связи, оплата была произведена четко в оговоренные сроки.
Ответный отзыв